【美國大選】Facebook資助用戶停用數周　分析社交媒體對選戰影響

美國11月3日總統大選臨近，各方勢力都有意利用網上社交平台爭取影響力。不過Facebook最近則有意利誘用戶在選前暫停使用帳戶，分析社交媒體對大選的影響力。

《華盛頓郵報》記者德沃斯金（Elizabeth Dwoskin）9月4日在Twitter留言，稱Facebook為用戶提供補貼，鼓勵他們在大選舉行前停用Facebook及旗下的Instagram。她指出Facebook在8月31日宣布一個研究合作計劃，旨在更了解在美國2020年大選時，FB及IG對關鍵政治取態及行為的影響力。

部分用戶已經收到一份問卷，調查他們願意接受停用帳戶時的補償金額，由每周10美元至20美元不等。有關計劃會在9月底開始，參與的用戶屆時會停用一或六周，換言之他們最多可以獲得120美元的補償。

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I — Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020

Facebook發言人布儒瓦（Liz Bourgeois）其後證實消息，指參與問卷或暫停帳戶的人士都會獲得津貼，稱這是學術研究的普遍標準。

根據Facebook的網站顯示，研究希望吸引20萬至40萬名成年美國人參與，而且會確保參與人士來自當地不同種族，務求令數據客觀反映美國人口的實際情況。該公司同時強調研究由獨立人士進行，預計在2021年中會有調查結果。