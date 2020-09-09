【美國大選】Facebook資助用戶停用數周　分析社交媒體對選戰影響

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美國11月3日總統大選臨近，各方勢力都有意利用網上社交平台爭取影響力。不過Facebook最近則有意利誘用戶在選前暫停使用帳戶，分析社交媒體對大選的影響力。

《華盛頓郵報》記者德沃斯金（Elizabeth Dwoskin）9月4日在Twitter留言，稱Facebook為用戶提供補貼，鼓勵他們在大選舉行前停用Facebook及旗下的Instagram。她指出Facebook在8月31日宣布一個研究合作計劃，旨在更了解在美國2020年大選時，FB及IG對關鍵政治取態及行為的影響力。

部分用戶已經收到一份問卷，調查他們願意接受停用帳戶時的補償金額，由每周10美元至20美元不等。有關計劃會在9月底開始，參與的用戶屆時會停用一或六周，換言之他們最多可以獲得120美元的補償。

Facebook發言人布儒瓦（Liz Bourgeois）其後證實消息，指參與問卷或暫停帳戶的人士都會獲得津貼，稱這是學術研究的普遍標準。

根據Facebook的網站顯示，研究希望吸引20萬至40萬名成年美國人參與，而且會確保參與人士來自當地不同種族，務求令數據客觀反映美國人口的實際情況。該公司同時強調研究由獨立人士進行，預計在2021年中會有調查結果。

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