日本自民黨下周總裁選舉　一文看清3候選人外交政策重點

日本自民黨總裁選舉展開，三名候選人包括內閣官房長官菅義偉、自民黨前幹事長石破茂及政務調查會長岸田文雄在9月8日發表參選政綱演說，均提及外交政策。三人的外交策略有什麼重點？

圖為9月9日，岸田文雄出席首場總裁選舉答問大會，岸田是三名候選人中唯一曾擔任外相一職。（Reuters）

重視多邊外交 創造日韓對話環境

岸田曾在2012年至2017年擔任外相，是三名候選人中唯一有豐富外交經驗的人物。岸田在演說中特別提到日本在近年的發言力正逐步提升，但在世界分斷，保護主義、自國第一主義的盛行下，國際形勢出現變化，缺乏資源的日本如何應用多邊外交，成為日本的生存之道。

岸田亦提到與韓國關係，岸田表示日韓今日的狀況令人遺憾。岸田強調韓國必須遵守國際法，在這大前提下，日本會共同與韓國努力，改善今天兩國的困境。岸田特別表示兩國人民不能感情用事，為打開外交對話的大門創造環境。

岸田同時提出核不擴散條約，岸田表示作為廣島出身的外相，日本有責任在世界提倡無核化主張。

圖為9月9日，石破茂出席首場總裁選舉答問大會。石破茂的外交均圍繞着與安保相關。（Reuters）

圍繞安保 重新定義自衛隊與駐日美軍

石破茂以安保政策作為外交一環，提倡要重新定義日本自衛隊與駐日美軍的位置，並就軍費付擔作出討論。

石破又提到因各種原因，被迫放棄配備的神盾導彈防禦系統，對日本而言非常重要。石破提出，若日本需要在別國的領土行使自衛權：「日本應當使用什麼手段，日美同盟關係又應如何運作？」示意日本需要在外交上，重新就日美同盟，駐日美軍等定位，並擴大行使自衛權能力。

石破茂提到集體安全保障十分重要，因此提倡需加入太平洋安全保障條約，與美國、澳洲及紐西蘭組成同盟。石破茂表示日本要採取主動權，與美國及中國共同在世界發展。

圖為9月9日，菅義偉出席首場總裁選舉答問大會。菅義偉主張延續安倍外交政策。（Reuters）

朝鮮與俄羅斯 繼續安倍未完成外交課題

下任首相熱門人選菅義偉則指出，他將延續安倍晉三的方向，繼續仍未完成的課題。菅義偉重申願意不設條件，與朝鮮領導人金正恩展開對話，打破日朝僵局，解決綁架日本人問題。

對於北方領土問題，菅義偉重申要在這個世代解決，不能留給後世，菅義偉表示日本決意與俄羅斯簽訂和平條約。

菅義偉表示日美關係是日本外交的核心，與鄰國建立關係的立場亦不會改變。菅義偉表示安倍與美國政府的信賴關係是經過長時間的努力建立，並強調自己同樣與特朗普（Donald Trump）政府的幕僚有良好關係，示意可延續安倍與美國的外交政策。