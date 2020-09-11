捷克議長訪台　中國傳將報復　禁與代表團有關企業進入市場

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）率領代表團訪問台灣的行程結束後，《中國日報》9月11日引述消息人士指出，中國將禁止那些派出代表伴隨維斯特奇爾訪台的捷克企業進入市場，也會禁止代表團人士入境中國大陸。 至於捷台商會會長迪維（Pavel Diviš）則表示，中國的報復在預料之中。

《中國日報》（China Daily）英文版引述消息人士報道，中國大陸將不會與該些有代表隨團訪問台灣的捷克企業合作，而且維斯特奇爾所率領的89人代表團中，所有個人都將遭禁止入境中國大陸。

維斯特奇爾之前率領代表團在8月30日抵達台灣，展開六天訪問行程，引來北京政府強烈反對。這是自1989年以來，台灣與捷克交流層級最高的一次。

維斯特奇爾率領的代表團共有89名成員，包括布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、八位參議員、媒體記者、來自企業界與學術文化界的代表等。

據中央社報道，訪問台灣的36間捷克企業主要是高科技領域的中小企業，出發前已預期北京政府可能會對他們採取報復行動。捷台商會會長迪維表示，中國的報復在預料之中，又稱「可是如此幼稚與規定得這麼清楚，還是讓人驚訝」。