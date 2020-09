特朗普：TikTok出售美國業務期限不會延長

美國總統特朗普(Donald Trump)9月10日表示,不會延長「字節跳動」(ByteDance)須在9月15日前出售旗下短片應用程式抖音海外版TikTok美國業務的期限。

特朗普在啟程前往密歇根州進行競選活動前說:「我們將看看會發生什麼,(字節跳動)會是關閉或是出售(TikTok)。」他說:「TikTok的死線不會延長。」

共和黨參議員霍利(Josh Hawley)周四較早前亦謂,不支持延長有關期限,強調字節跳動必須將TikTok的美國業務全部出售,「我不肯定程式編碼之中是否設有『後門』,但字節跳動肯定知道,所以這必須是清晰全面地分離。」

↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎?請點擊放大觀看:

+ 8 + 8 + 8

特朗普8月6日簽署行政命令,禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動展開任何交易,禁令將於9月20日生效。違令者可能會被罰款30萬美元,甚至受到刑事起訴。

TikTok在8月24日正式對特朗普8月6日頒布的第一道行政令提出訴訟。公司在新聞稿中指出:「我們不會輕易起訴政府,但我們別無選擇,要採取行動來保護我們的權利,以及我們社群和員工的權利。」

它在文中寫道:「(美國總統的)行政命令威脅我們在美營運——消滅1萬個創造出來的美國職位;這應用程式讓數以百萬計的美國民眾獲得娛樂、與人連繫、用它合法賺取生計,而這在疫情持續期間尤其重要,但此舉對他們造成無可挽回的傷害——我們是別無選擇。」

圖為7月17日中國北京一名男子穿着宣傳TikTok的T恤到Apple Store。(AP)

TikTok是次入稟控告,不涉挑戰美國「外國投資美國委員會」(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)要求字節跳動須在11月12日前剝離在美資產。

特朗普根據CFIUS的建議,8月14日發布第二個行政命令,要求字節跳動90天內須完成出售美國業務。