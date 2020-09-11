美媒：字節跳動難以在限期前出售TikTok美國業務

美媒9月10日引述消息報道，中國企業字節跳動（ByteDance）愈來愈有可能趕不及在美國政府設定的限期前，出售旗下短片應用程式抖音海外版TikTok的美國業務。收購TikTok的談判受中國政府推出的《中國禁止出口限制出口技術目錄》影響。

彭博社9月10日引述消息人士指，由於要先經過中國監管部門審批，字節跳動可能趕不及在華府所設期限9月20日前與有意收購TikTok的企業達成協議。新法規或會阻止TikTok使用的部分人工智能技術出口。

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報道提及，字節跳動與中國官員初步會談時，官員指任何出售計劃也要讓中方審批，也要詳細列出有關技術及財務資料；出售計劃會經過重大審批，需要花時間。惟中方官員不願提供具體指引。

美國「封殺」TikTok：彭博社2020年9月10日引述消息人士指，由於要先經過中國監管部門審批，字節跳動可能趕不及在華府設定的9月20日前與有意收購TikTok的企業達成協議。圖為2020年8月7日，一名女子經過北京的字節跳動總部。（AP）

消息人士透露，已在中國推出新法規前提交收購TikTok美國業務計劃的科技公司微軟（Microsoft）及甲骨文（Oracle）仍有意交易，未被中國的介入勸退。他們要求字節跳動盡可能向北京了解清楚有關《中國禁止出口限制出口技術目錄》的內容。 他們仍希望在限期前向白宮提交初步收購協議，但若字節跳動未能滿足各方要求，也有可能停止出售業務。