盧卡申科與普京會面　俄羅斯承諾提供15億美元援助

白羅斯（前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）9月14日出訪俄羅斯，在索契與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。普京承諾將向白羅斯提供15億美元貸款。

圖為9月14日，白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面在索契會面。（Reuters）

盧卡申科表示普京的支持，並稱白羅斯最近發生的事件，顯示白羅斯應該與俄羅斯保持緊密關係。

普京表示，白羅斯人民應透過冷靜的對話，尋找共同的解決方案，並在沒有外國幫助的情況下，解決目前危機。普京承諾將向白羅斯提供15億美元貸款，以舒緩短期內的經濟緊張。

普京又表示支持白羅斯修憲的建議，並強調俄羅斯仍然是白羅斯的最大投資者。

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白羅斯自8月的大選以來，示威抗議持續。普京表示，若抗議活動失控，俄羅斯警察部隊隨時準備介入。普京重申與白羅斯國防合作的重要。

俄羅斯將在本周稍後，派遣軍隊前往白羅斯進行為期10天的軍事演習。普京指出，俄羅斯和白羅斯部隊將在20201年起每月進行一次軍事演習，但強調演習結束後部隊將會離開，不會留在白羅斯。