以色列反對派：政府與巴勒斯坦應主動重返談判桌

以色列與阿聯酋和巴林，在9月15日達成和平協議，巴勒斯坦強烈反對。以色列在野派領袖表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）沒有意願與巴勒斯坦和平談判，但同時呼籲巴勒斯坦應放棄不切實際的要求。

圖為9月15日，耶路撤冷的牆上映着美國、以色列、阿聯酋及巴林的國旗，慶祝以色列在美國的推動下，與阿聯酋及巴林關係正常化。（Getty）

以色列藍白黨前成員，未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）接受法新社訪問，他雖對與阿聯酋和巴林的阿拉伯國家關係正常化表示支持，但指出政府不應迴避與巴勒斯坦談判。

拉皮德指出，支持內塔尼亞胡的選民反對巴勒斯坦建國，同時內塔尼亞胡身陷貪污醜聞，各種因素令政府事實上無意願主動與巴勒斯坦談判。

但同時拉皮德同時指出，巴勒斯坦亦應主動加入談判，而非等待阿拉伯國家協助。

巴勒斯坦建國要求的領土，包括在六日戰爭以前以色所佔領的東耶路撒冷，西岸和加沙地帶，同時要求在1948年以色列建國以後，散落在各地的巴勒斯坦人民返回該地區。拉皮德稱這要求會令以色列作為猶太人的國家終結，形容不切實際。

拉皮德稱雙方應主動返回談判桌，繼續過去的兩國方案談判。