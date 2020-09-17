【新冠肺炎】特朗普：最快在10月中提供疫苗　稱口罩不比疫苗重要

美國總統特朗普（Donald Trump）9月16日表示，政府可能最早在10月中旬開始提供針對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗，時間較疾病控制與預防中心（CDC）要推前更多。

圖為9月16日，特朗普（Donald Trump）在9月16日的白宮記者會上發言。（Reuters）

特朗普16日在白宮新聞發布會上表示，新冠疫苗已「非常接近，而且比大多數人想說的要近得多」，稱政府最早可以在10月中旬，開始提供新冠疫苗注射。

特朗普未有特別說明誰會優先獲得疫苗，同時亦反駁疾控中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）口罩比疫苗有效的言論。特朗普稱口罩不比疫苗重要，又指現在很多人已在帶口罩，示意美國人在帶口罩仍感染新冠肺炎。

CDC早前表示，預料疫苗最快可在11月或12月開始提供，首批疫苗會優先讓高危人士，如前線醫務人員及老人注射。至於一般大眾CDC表示可能需時6至9個月，才能完成全美國的接種，預料日常生活要到2021年第三季才能完全恢復正常。

雷德菲爾德15日表示，因目前疫苗預料只有70%的免疫效果，相比口罩可能還要低。但他表示疫苗依然相當重要，只是口罩、洗手及保持衛生仍然是目前最有效的防疫方法。