英國《內部市場法案》被指違反脫歐協議　拜登表態發出警告

英國議會正在審議《內部市場法案》（Internal Market Bill），法案被指有違脫歐協議中有關北愛邊界問題的條款後，美國民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）9月17日在Twitter發文，促請英國遵守與北愛爾蘭簽署的和平協議，他稱，美英兩國之間的貿易協定須取決於英方對這和平協議的尊重。

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.



Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL — Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020

拜登在文中表示，不能夠讓那份給北愛爾蘭帶來和平的《貝爾法斯特協議》成為英國脱歐的犧牲品，他稱，美國與英國達成的任何貿易協議都必須取決於英方對上述協議的尊重以及防止「硬邊界」（hard border）的形成。

此外拜登還在推文下方附上了美國眾議院外交委員會9月15日對英國政府推出《國內市場法案》一事發表的聲明，該聲明重申了美國眾議院對該法案的立場並相對委婉地要求英方重新考慮此事。

另一方面，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）9月16日在華盛頓與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會晤，在會後舉行的新聞發佈會上，藍韜文重申英方對此事的立場，即所謂英方《國內市場法案》對《貝爾法斯特協議》構成的威脅是歐盟對該問題進行政治化的結果，歐盟背後的真正目的是試圖在英國和北愛爾蘭之間建立「監管邊界」（regulatory border）。