朝鮮金與正已「被消失」？韓國專家：如10月再沒現身　恐已遇不測

朝鮮領導人金正恩復出後，朝鮮第二號人物、勞動黨第一副部長金與正已神隱一個多月，而她的去向也引發外界關注，有專家認為，金與正若未在10月出席勞動黨成立75周年活動，很有可能已遭遇不幸。

金與正最後一次露面是在7月27日韓朝簽署《停戰協定》67周年的紀念活動上，之後連金正恩日前召開的防颱會議，從朝鮮官媒釋出的影片中也不見金與正身影，而她身為平壤政治局和執政的勞動黨中央委員會的一員，近期幾場會議都不見金與正蹤影。

韓國韓東國際大學（Handong Global University）國際政治教授朴遠建（Park Won-gon，音譯）提出兩點可能原因。首先，金與正6月時未能阻止脫北者與韓國社會運動家向朝鮮邊境發傳單，因而「被消失」; 另外，根據朝鮮方面說法，金與正主要負責韓國和美國的事務，但朝鮮近期遭受洪災和風災肆虐，金正恩與官員頻頻視察災區，金與正才沒有露臉機會。

早前金與正連番挑釁韓國引全球關注 點圖瀏覽朝鮮炸毀朝韓聯絡辦公室畫面：

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曾深得金正恩信任 點圖了解更多金與正的非凡地位：

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