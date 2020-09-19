美國最高法院大法官金斯伯格病逝　終年87歲

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）9月18日因為胰臟癌併發症逝世，終年87歲。法院聲明表示，金斯伯格於華盛頓的住所離世，家人陪伴在旁。首席大法官羅伯茨（John Roberts）形容，美國失去了一位具歷史地位的法學家。

金斯伯格出身紐約市布魯克林的工人階級，畢生致力提倡性別平等。1993年，金斯伯格獲時任總統克林頓（Bill Clinton）任命最高法院大法官，迄今已經27年。她被視為自由派法官，於最具爭議的社會議題投下屬於進步派的一票，包括墮胎權利、同性婚姻、投票權、移民、醫療保健和平權行動。

金斯伯格和癌魔搏鬥超過20年，先後罹患大腸癌、肺癌和兩次胰臟癌。2020年7月，金斯伯格宣布癌症復發，但表明無意退休。

圖為2017年2月6日，美國最高法院大法官金斯伯格於史丹福大學發言。（AP）

金斯伯格離世代表最高法院將誕生第六位共和黨任命的大法官，同時將會是總統特朗普（Donald Trump）任命的第三位，意味最高法院將由保守派法官主導。特朗普任內先後任命戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出任大法官。

距離美國大選只有六周的時間，金斯伯格的離世定必捲起一場激烈的政治鬥爭。最高法院大法官的空缺將由特朗普提名並由共和黨主導的參議院通過提名，抑或留待大選後再作決定，仍然是未知之數。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，金斯伯格的空缺應該留待新總統決定，「美國人應該有權就下一任最高法院大法官發聲。」