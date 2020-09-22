美國CDC撤回有關「新冠病毒可經空氣傳播」新指引：錯誤發布

美國疾病控制與預防中心（CDC）9月18日更新指引，加添提到新冠肺炎病毒可透過空氣傳播的說法，但該中心之後在9月21日突然恢復舊版指引，即刪除新指引有關空氣傳播的措辭，並指「更新是錯誤的」。

美國CDC突然撤回關於空氣傳播新冠病毒的指導說法，圖為CDC總監雷德菲爾德（Robert Redfield）在8月份表示，病毒在銅和鋼表面可存活約兩小時（路透社）

CDC：將再發布更新

疾控中心發言人麥克唐納（Jason McDonald）表示，CDC官方網站錯誤地發布對新冠病毒如何傳播的指引草案，目前正在更新其關於新冠病毒（SARS-CoV-2）空氣傳播的建議，一旦這個過程完成，更新的措辭將再發布。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一位熟知情況的聯邦官員表示，此過程沒有涉及政治壓力，完全是疾控中心的行為。

《紐約時報》報道，這種迅速逆轉讓科學家們感到恐慌，並再次讓人質疑這個世界上最大的衛生機構的可信度，隨着美國與病毒相關的死亡人數接近20萬，每天都有數以萬計的新感染病例報吿，總統臨近大選，其結果可能取決於公眾對他處理冠狀病毒大流行的看法。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，該指引涉及新冠病毒的傳播方式，雖然已知病毒可以通過飛沫在距離不到6英尺的人群中傳播，但研究仍在繼續探索病毒如何懸浮在空氣中的懸浮顆粒中，並傳播給6英尺以外的人。

↓想看看不同地方民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：