美國新冠肺炎確診宗數邁向600萬　有大學開課不足2周染疫者破千

美國總統特朗普(Donald Trump)很希望全國各方面擺脫疫情影響重上軌道,然而國內疫情無趨緩跡象,國內確診病例已逾590萬。此外各級學校都朝復課的方向進發,但病毒在校園中蔓延實在令人擔心。

要數引起外界注意的「校園疫情」例子,不得不提美國阿拉巴馬大學(University of Alabama)卡盧薩校園。它8月19日才復課,惟短短2周內,已有1,063名學生樣本檢測結果呈陽性反應。

校方8月19日前錄得的確診個案,包括職員及學生有158宗,但在25日至27日之間,已錄得481宗。

校方有在人們返校前進行檢測,但上述確診個案,與測試中確診的個案是分開計算。返校前測試發現,29938名新生中,310人的樣本對測試呈陽性反應。

這間大學共有逾35100名學生。除了卡盧薩校園有個案,2020年來阿拉巴馬大學伯明翰分校(University of Alabama at Birmingham)累計有157宗個案、亨茨維爾分校(University of Alabama in Huntsville)有10宗。

外界值得留意的是,阿拉巴馬大學的新增確診個案急增,發生在人們重回校園生活以及參加開學前的活動之後。

美國學子們陸續回歸校園之際,美國約翰斯・霍普金斯大學的數據顯示,美國29日錄得46156宗新增確診個案,已是連續5天呈增長之勢,以及有976宗新增死亡個案。