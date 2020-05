美媒：美國新冠肺炎危機是民主政治的失敗

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在全球範圍內持續蔓延, 美國成為是次疫情的「重災區」。美媒稱,疫情危機是民主政治的失敗。

美國《時代》周刊5月24日刊出由美國前總統奧巴馬(Barack Obama)文膽利特(David Litt)撰寫、題為《美國的新冠病毒危機是民主政治的失敗》(The Coronavirus Crisis in the U.S. Is a Failure of Democracy)的文章。

他指出,新冠肺炎被稱為「我們一生中最糟公共衛生危機」已是司空見慣的說法,但真正導致美國在疫情中失去這麼多人命以及工作職位的,歸根究底是共公衛生的失敗,是民主政治的失敗。

他寫道:「儘管我們在政治上存在兩極化,但面對前所未有的威脅,美國人民對他們對政府的期望是異常的一致。從發現病毒開始,我們的科學家和公共衛生官員就敦促採取積極行動,並提出挽救生命的計劃。」

利特寫道,在人命攸關之際,美國民選的領袖卻違背民眾的意願。他指美國是代議政府的全球模範,為何美國人會損失那麼多人命?

他說,答案雖然令人沮喪,但很簡單:美國的代議制政府已不像以前那樣具有代表性。 在過去那些年中,美國的共和國已經完全轉型,接近在每一次白宮易主時,美國領導人對公眾利益的反應都大大減弱。經過重新設計的政府體制,比任何政治或文化趨勢,甚至比美國總統特朗普(Donald Trump)更須為我們現時置身的危機負責。

特利指出,美國政府在這場危機中未能促進公共福利是一個悲劇。 但這並不令人意外。 從美國管理選舉的方式到為競選活動提供資金的方式,從美國在國會選舉選區劃界到美國在決策過程中包括的說客,故事都是一樣的。 與過去半個世紀以來的任何時候相比,美利堅合眾國更是一個少數人組成、由少數人管理,以及為少數人服務的政府,而美國人民正因此而受苦。