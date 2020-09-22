【金斯伯格離世】特朗普：9月26日公布新大法官提名人選

美國總統特朗普（Donald Trump）9月22日表示，他將在9月26日公布填補最高法院大法官的提名人選。該人選將有望接替離逝的大法官金斯伯格（Ruth Ginsburg），但民主黨一直主張應該在11月美國大選後，由當選的總統去決定新人選。

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

特朗普在帖文表示，他將於周六（9月26日）在白宮公布最高法院大法官的提名人選，具體時間尚待公布。

特朗普之前已在9月21日表示，他已把人選名單縮窄到4至5人。霍士新聞引述共和黨消息報道，52歲第十一巡迴上訴法院法官拉戈阿（Barbara Lagoa）及48歲的第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）是其中的熱門人選。

美聯社報道，特朗普已在9月21日與巴雷特會面，消息人士指出，拉戈阿因缺乏保守傾向的裁決紀錄，白宮內部對拉戈阿的興趣正在減少，巴雷特則深受共和黨歡迎。

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