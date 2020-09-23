【聯合國大會】特朗普講話全文　就新冠肺炎向中國問責

美國總統特朗普（Donald Trump）在9月22日舉行的第75屆聯合國大會一般性辯論上，將主要矛頭對準中國。他不僅繼續將新冠病毒稱為「中國病毒」，同時呼籲聯合國對中國進行問責。

就在美國總統特朗普9月22日在聯大發表講話當天，美國新冠肺炎病亡者人數突破20萬。（AP）

以下為美國白宮發布的特朗普在第75屆聯合國大會一般性辯論上講話的全文內容：

美國政府官員此前曾向媒體透風：特朗普總統將親自蒞臨聯大會堂發表此次演講，後又表示他將在白宮通過影片方式發表實況演說。然而最後，講話最終還是像所有其他國家元首一樣通過事先錄製的影片形式予以播放。

特朗普在視頻講話中表示：「第二次世界大戰結束和聯合國成立75年後，我們再次參與一場偉大的全球鬥爭。我們與無形的敵人——中國病毒——進行了一場激烈的鬥爭，它已經在188個國家奪去了無數人的生命。」

他說：「在美國，我們發起了二戰以來最積極大膽的動員，迅速提供了創紀錄的呼吸機供應，並創造了盈餘，使我們能夠與世界各地的朋友和合作夥伴進行分享。我們開創了拯救生命的治療方法，自4月份以來，死亡率降低了85%。由於我們的努力，三種疫苗正處於臨床試驗的最後階段。我們提前大批量生產，這樣到貨後可以立即分發。我們將分發一種疫苗，我們將戰勝病毒，我們將結束這場大流行病，我們將進入一個前所未有的繁榮、合作與和平的新時代。」

對中國問責

特朗普表示：「當我們追求這一光明的未來時，我們必須對將這一瘟疫散佈到世界的國家——中國——進行問責。在病毒傳播的早期，中國禁止了國內旅行，但同時允許航班離開中國並使世界受到感染。中國譴責了我對他們國家的旅行禁令，儘管他們取消了國內的航班，並將公民禁錮在家中。中國政府和幾乎由中國控制的世界衛生組織錯誤地宣稱沒有人傳人的證據。後來，他們謊稱沒有症狀的人不會傳播這一疾病。」

他說：「聯合國必須讓中國對他們的行為負責。」

中國的其它「劣跡」

特朗普表示：「中國每年向海洋傾倒數百萬噸塑料和垃圾，過度捕撈其他國家的水域，破壞大片珊瑚礁，並向大氣中排放比世界上任何國家都多的有毒汞。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，而且還在快速增長。相比之下，在我退出片面的有關氣候變化的《巴黎協定》後，去年美國的碳排放減少幅度超過了協議中的任何一個國家。」

他說：「那些攻擊美國傑出的環境記錄而忽視中國猖獗的污染的人對環境不感興趣。他們只想懲罰美國，我對此不會加以容忍。」

人權

特朗普表示：「如果聯合國要成為一個有效的組織，它就必須關注世界的真正問題，這包括恐怖主義、壓迫婦女、強迫勞動、毒品販運、人口販運和以性剝削為目的的人口販運、宗教迫害以及對宗教少數群體的種族清洗。」

他說：「美國將永遠是人權的領導者。我的政府正在推進宗教自由、婦女機會、同性戀非刑罪化、打擊人口販運和保護未出生的孩子。」

經濟與軍力

特朗普表示：「我們知道美國的繁榮是全世界自由和安全的基石。在短短的三年時間裏，我們建立了歷史上最偉大的經濟，我們很快又在這樣做了。我們的軍隊的規模大大增加。在過去的四年裏，我們在軍事上花費了2.5萬億美元。我們有世界上最強大的軍隊，任何國家難以匹敵。」

他說：「我們勇敢面對中國幾十年來對貿易的踐踏。我們重振了北約聯盟，其他國家現在支付了更公平的份額。我們與墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯和薩爾瓦多建立了歷史性的夥伴關係，以阻止人口走私。我們支持古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉人民爭取自由的正義鬥爭。」

伊朗、中東、阿富汗

特朗普表示：「我們退出了糟糕的伊朗核協議，並對這個世界上最大的支持恐怖主義的國家實施了嚴厲的制裁。我們100%消滅了伊黎伊斯蘭國哈里發（ISIS）的統治；殺死了其創始人和領導人巴格達迪；消滅了世界頭號恐怖份子蘇萊曼尼。」

他說：「本月，我們在塞爾維亞和科索沃之間達成了一項和平協議。在幾十年沒有出現任何進展的情況下，我們在中東達成了兩項和平協議，這是一個裏程碑式的突破。以色列、阿拉伯聯合酋長國和巴林在白宮簽署了一項歷史性的和平協議，許多其他中東國家也將加入進來。他們會來得很快，他們知道這對他們有利，對世界也有利。」

特朗普表示；「這些開創性的和平協議是新中東的曙光。通過採取不同的方法，我們取得了不同的結果——遠超於以往的結果。我們採取了一種方法，這種方法奏效了。我們打算很快達成更多的和平協議，我對該地區的未來從未如此樂觀。沙漠裏不再流血。那些日子希望已經過去。」

他說：「美國也在努力結束阿富汗戰爭，我們正在把我們的軍隊撤回國內。美國正在履行我們作為和平締造者的使命，但這是通過力量實現的和平。我們現在比以往任何時候都更強大。我們的武器處於前所未有的先進水平——坦率地說，我們甚至從未想到會擁有如此的超強水平。我只向上帝祈禱，我們永遠不必使用它們。」

「美國第一」

特朗普表示：「幾十年來，同樣疲憊的聲音提出了同樣失敗的解決方案，以犧牲本國人民為代價追求全球雄心。但只有照顧好自己的公民，才能找到真正的合作基礎。作為總統，我拒絕了過去失敗的做法，我自豪地把美國放在第一位，就像你們應該把自己的國家放在第一位一樣。沒關係——那是你們應該做的。」

他說：「我非常有信心，明年當我們親自聚會時，我們將處於我們歷史上最偉大的一年——坦率地說，希望是世界歷史上最偉大的一年。」