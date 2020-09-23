【金斯伯格離世】特朗普9月26日提名大法官人選　羅姆尼未有倒戈

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，總統特朗普（Donald Trump）表示有意在9月26日提名新法官人選。民主黨期望會有更多共和黨議員倒戈反對，但以經常反對特朗普著稱的羅姆尼（Mitt Romney）卻表態支持決定。

圖為9月22日，美國國會大樓。羅姆尼（Mitt Romney）是少有經常表態反對特朗普的共和黨參議員，但在大法官的提名爭議上表示支持。（Getty Images）

特朗普預料在26日提名人選，供參議院審議投票。目前美國參議院由共和黨以53-47控制，民主黨若要阻止提名，必須要爭取最少4名共和黨議員倒戈。

目前共和黨只有兩名參議員表態反對提名，民主黨寄望經常反對特朗普的參議員羅姆尼會提出反對，但羅姆尼22日表示，他將支持特朗普的大法官提名。

羅姆尼表示他不在意被指在「大選年不應提名大法官」的事件上反口，羅姆尼稱民主黨的人一直希望讓最高法院變得左傾，他並不同意這樣做。

共和黨在2016年曾反對並擱置前總統奧巴馬（Barack Obama）提名上訴庭法官加蘭（Merrick Garland）接任同年逝世的最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia），理由是「大選年不應提名大法官」。民主黨不滿共和黨現在出爾反爾。