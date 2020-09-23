Facebook刪除多個中國假冒帳戶　涉干預美國及亞洲政治

社交平台Facebook9月22日宣布，刪除一個源自中國的假冒賬號網路，指涉事帳戶干預亞洲和美國政治。Facebook指，這些賬戶是代表某個外國或政府的有協調的假冒行為。

Facebook指，主平台上155個及6個Instagram帳號已被刪除，最多人關注的帳號和頁面來自菲律賓，所分享的內容包括支持中國在南海的行動和菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。另外亦有多個帳號來自美國，內容涉及支持美國大選兩方的內容，惟關注人數則相對較少。

該公司的網路安全政策主管格萊赫（Nathaniel Gleicher）稱，這是公司首次針對外國干預美國政治而對中國帳號採取行動，但指美國帳戶和組織的目的似乎主要是建立關注人數，不過其內容量太少，目前難以評估他們的目的。

Facebook亦指出，這些帳號、頁面和群組使用私人虛擬網路（VPN）與其他工具，令它們看起來像是在中國以外的地方營運。

美國總統特朗普（Donald Trump）及情報官員曾表示，中國傾向民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），而國會的民主黨人士認為，俄羅斯更積極干預美國選情。

除了Facebook、另一社交平台Twitter於6月關閉超過17萬個「與中國政府有關」的賬號，指這些帳戶散播「有利於中共的地緣政治言論」，其中23,750個賬號活躍發布對中國有利的內容，另有15萬個賬號用於擴大這些內容的影響力，例如轉發或按讚。Twitter指涉事帳戶違反平台操作守則而被刪除。