【聯合國大會】英法德提交照會反對中國南海主張　蓬佩奧表示歡迎

聯合國大會期間南海問題再次成為焦點，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月22日對於英國、法國和德國在聯合國拒絕中國在南海的海事主張表示歡迎。

2020年9月9日，蓬佩奧（中）在東盟（ASEAN）外長會議上呼籲東盟國家「休讓中共凌駕我們之上，不要讓中國為所欲為」（AP）

蓬佩奧9月22日在Twitter上寫道「我們歡迎英國、法國和德國在聯合國拒絕中國非法的南海海事主張，中國必須遵守國際準則，我們與盟國一起拒絕強權即公理的觀點」。

We welcome the UK, Germany, and France's rejection of China's unlawful maritime claims in the South China Sea at the United Nations. China must abide by international norms. We join our allies in rejecting the idea that "might makes right. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 21, 2020

《印度時報》報道，英國、法國和德國之前在9月16日向聯合國提交照會，作出有關表態。這三國認為，中國在南海的歷史主張不符合國際法和《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的規定，又提到2016年7月12日菲律賓提訴中國一案的仲裁案裁決。