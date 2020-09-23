【聯合國大會】英法德提交照會反對中國南海主張　蓬佩奧表示歡迎

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聯合國大會期間南海問題再次成為焦點，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月22日對於英國、法國和德國在聯合國拒絕中國在南海的海事主張表示歡迎。

2020年9月9日，蓬佩奧（中）在東盟（ASEAN）外長會議上呼籲東盟國家「休讓中共凌駕我們之上，不要讓中國為所欲為」（AP）

蓬佩奧9月22日在Twitter上寫道「我們歡迎英國、法國和德國在聯合國拒絕中國非法的南海海事主張，中國必須遵守國際準則，我們與盟國一起拒絕強權即公理的觀點」。

《印度時報》報道，英國、法國和德國之前在9月16日向聯合國提交照會，作出有關表態。這三國認為，中國在南海的歷史主張不符合國際法和《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的規定，又提到2016年7月12日菲律賓提訴中國一案的仲裁案裁決。

2017年3月9日，美國衛星拍攝的中國南海永暑礁現狀，可清楚看到建設的飛機跑道等設施（Reuters）

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