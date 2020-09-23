俄反對派領袖納瓦爾尼留醫逾一個月後出院　醫生稱有機會完全康復

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑中毒後獲送到德國治療，他的病情繼續好轉並在9月22日出院，留醫超過一個月，納瓦爾尼感謝醫院對他的照顧，又提到目前計劃是讓身體復原。

德國柏林的沙里泰大學醫院（Charité – Universitätsmedizin Berlin）23日發聲明指，醫生認為納瓦爾尼有機會完全康復，至於要判斷納瓦爾尼中毒後的潛在長遠影響，依然為時尚早。

納瓦爾尼一共在沙里泰大學醫院留醫32日，其中24日在深切治療部接受治療。院方在諮詢納瓦爾尼及其妻的意見後，公開他的病情。

1/2 🇬🇧 Alexei #Navalny was yesterday discharged from inpatient care. The patient’s condition had improved sufficiently for him to be discharged from acute inpatient care. Navalny had been receiving treatment at Charité for a total of 32 days, of which 24 days were spent in ... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 23, 2020

納瓦爾尼表示「我目前的計劃很簡單，就是每天去見物理治療師，可能是在一個復康中心，讓我可以單腿站立，重拾對手指的全面控制，保持我的平衡。」

納瓦爾尼8月因懷疑中毒而陷入昏迷後，先獲送到俄羅斯鄂木斯克（Omsk ）的醫院接受治療，其後再被轉送到德國的沙里泰大學醫院留醫。德國政府指，納瓦爾尼所中的毒屬於諾維喬克組群（Novichok group）的毒劑。但俄羅斯則指沒有發現納瓦爾尼中毒的痕跡。