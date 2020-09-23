美國新書指特朗普女婿曾向台灣兆豐銀行借貸3.9億元　銀行澄清

美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站9月22日報道，《福布斯》高級編輯亞歷山大（Dan Alexander）最新出版的新書指，美國總統特朗普（Donald Trump）的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）曾向台灣兆豐國際商業銀行借貸5000萬美元（約3.9億港元），他們之間的借貸關係從未曝光，或與美國資訊揭露法的漏洞有關。銀行23日稱報道與事實不符，稱借款對象為不動產開發公司。

亞歷山大在新書《白宮公司》（White House, Inc.，暫譯）中提到，庫什納及合伙人曾在2015年於紐約布魯克林（Brooklyn）以2.75億美元購買一個舊倉庫，並將它建成一棟豪宅。項目涉及1.75億美元的按揭貸款，由他們創立的公司向銀行借貸。貸款於2017年分拆，兆豐國際商業銀行承擔當中的5000萬美元。

貸款文件顯示，貸款有兩名擔保人，庫什納是其中一位。《福布斯》的報道指，庫什納上任白宮職位時能避過申報這筆交易的借貸結構，是因為美國公僕只需申報個人債務，不需申報持股公司的債務。

兆豐國際商業銀行的母公司、兆豐金融控股公司有26%股份由台灣政府持有，董事局成員多來自台灣財政部。《福布斯》報道提到，庫什納的借貸或對美國與中國大陸及台灣的外交關係有影響。

兆豐銀行23日回應指，有關兆豐銀行借貸予庫什納一事與事實不符。該企業稱，兆豐銀行於2015年5月參貸美國富國銀行主辦的1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發公司，並非美國總統女婿，兆豐銀行參貸金額5千萬美元，期間借款人均依約陸續還款，並於2018年12月全數還清。