美國CIA前高官：紐約市隨時有逾百中國情報人員

美媒9月26日報道，曾效力美國中央情報局（CIA）多年，擔任過反間諜部門主管的奧爾森（James M. Olson）稱中國政府已加快其間諜招募工作。他保守地估計，中國任何時候也有逾百名情報人員在紐約市活動。他說紐約市正遭受規模前所未有的間諜攻擊。

《紐約郵報》26日報道，目前在德克薩斯農業與機械大學 （Texas A&M University）任教情報及反間諜活動科目的奧爾森指，中國的間諜計劃很大。中國積極地在社交媒體上尋找對祖國有感情的華裔美國人。

奧爾森曾在美國中央情報局工作多年，是反間諜部門主管。他現於德克薩斯農業與機械大學 任教。（bush.tamu.edu網站圖片）

奧爾森稱美國的警方、軍方及反間諜活動部門也是中國一些大目標。

中方對在紐約市警察局工作的人很感興趣，因為他們可以取得紀錄、提供線索，找出誰正在被警方調查。

奧爾森稱有人會說服目標人物，稱他們所做的不會損害美國利益，即使事實是會。

那些被招攬的人，會被建議到中國聽取指令、領取報酬，以及接收有關收集情報的要求。他們會被告知，所做的事可幫助中國同胞。而他們在中國的親人亦會捲入其中，因此獲得好處，或是相反。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日亦指控中國駐紐約總領事館是中國在美國間諜活動的主要中心，預料有更多外交人員及間諜被捕。