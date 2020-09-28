【新聞教室】納卡地區衝突　源於亞美尼亞和阿塞拜疆領土紛爭歷史

亞美尼亞與阿塞拜疆在有領土爭議的納卡地區發生衝突，造成包括平民最少23人死亡。兩國在同一地區過去曾發生戰爭，儘管自1994年雙方宣布停火後局勢有所緩和，但爭議至今仍未解決，衝突不斷。

圖為2016年4月，位於維卡地區的火砲武器。（Reuters）

納卡地區全稱納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno Karabakh），位於外高加索的一個內陸地區，面積約4,400平方公里，主要居住着亞美尼亞人。

該地在古代曾是亞美利亞王國的一部分，後遭波斯帝國統治。俄羅斯之後與波斯爆發戰爭，波斯戰敗後，外高加索部分地區、包括現亞美尼亞與阿塞拜疆的領土，連同納卡地區成為俄羅斯的一部分。

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蘇聯下領土歸屬問題

納卡地區的衝突源自俄羅斯蘇維埃的時期。1917年俄國革命發生後，該地區很快分裂為亞美尼亞、阿塞拜疆及格魯吉亞（Georgia），三方持續發生衝突。直至1920年底，在蘇聯的壓力下，亞美尼亞、阿塞拜疆成為蘇聯的一部分。但蘇聯政府提議把納卡地區撥入阿塞拜疆的一部分，引起亞美尼亞不滿，繼而發生叛亂。叛軍最終在1921年被紅軍鎮壓。

為解決該地問題，蘇聯最終決定在該地劃分邊界，同時在讓納卡地區居住的亞美尼亞人獲得自治權，1923年納戈爾諾—卡拉巴赫自治州正式成立。

圖為1989年，納卡地區爆發戰爭。士兵正駐守當地附近的山脈。（Getty）

圖為2019年10月，位於納卡地區馬爾克特（Martakert）的戰爭紀念館，一支當時被使用的砲火陳型在館中。（Getty）

蘇聯解體後爆發戰爭

在蘇聯時期，儘管亞美尼亞一直希望讓納卡地區歸入亞美尼亞領土，但因蘇聯的強勢統治下，該地區的爭議沈寂下去。直至蘇聯管治後期，該區的領土問題再度浮現，致使該區納入亞美尼亞的運動變得愈來愈大。蘇聯解體後，自治州宣布獨立，並尋求加入亞美尼亞，與阿塞拜疆的衝突日益加劇。1988年，納卡戰爭爆發。

納卡戰爭持續6年，由亞美尼亞取得勝利，阿塞拜疆最終承認納卡地區的實質獨立，並於1994年與亞美尼亞簽署停火協議。但因亞美尼亞在戰爭中進一步佔領阿塞拜疆領土，並屠殺當地居民，引起極大非議，雙方停戰後一直無法進行和平談判，包括就納卡地區所屬問題談判。現在納卡地區普遍被國際承認為阿塞拜疆的一部分，但實質獨立並深受亞美尼亞所影響，因此有說是由亞美尼亞所管治。

過去多年，國際一直與兩國領導人會面斡旋，但至今仍未成功。雙方不時在該區發生衝突，對上一次衝突是2016年4月，造成多人死傷。