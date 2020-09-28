亞美尼亞與阿塞拜疆衝突　至少23死逾100傷

亞美尼亞和阿塞拜疆9月27日在納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）爆發軍事衝突。「納卡」當局稱，衝突已造成至少16名士兵和2名平民死亡，100多人受傷。

亞美尼亞和阿塞拜疆9月27日爆發自2016年以來最嚴重的衝突。據路透社9月28日報道，已至少有16名軍人和幾名平民在衝突中喪生，這再次引發了人們對南高加索地區穩定的擔憂。南高加索地區是向世界市場輸送石油和天然氣的重要通道。

亞美尼亞和阿塞拜疆此次衝突是圍繞納卡地區的長期衝突的最新升級。

納卡地區當局表示，阿塞拜疆27日發動空襲和炮擊，已造成16名軍人死亡，100多人受傷。亞美尼亞和納卡地區已經宣布實行戒嚴令，並動員了男性人口。

另據美聯社最新消息，納卡地區國防部門稱，截至當地時間27日晚，衝突已造成18名士兵，100多人受傷。

英國廣播公司（BBC）則報道，27日至少有23人死亡。

亞美尼亞與阿塞拜疆爆發嚴重軍事衝突，已造成重大傷亡（請點擊放大觀看）：

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）27日同樣在全國範圍實行戒嚴令。阿利耶夫說，阿塞拜疆的軍隊遭受了損失，但沒有透露細節。

亞美尼亞聲稱，4架阿塞拜疆直升機被擊落，33輛阿塞拜疆坦克和戰鬥車輛被大炮擊中。阿塞拜疆國防部則否認了早些時候2架直升機被擊落的說法。

美國總統特朗普（Donald Trump）27日表示，美國將尋求停止亞美尼亞和阿塞拜疆之間的暴力衝突。

特朗普在27日晚間的新聞發布會上表示：「我們非常關注此事」，「我們在該地區有很多良好的關係。我們看看能不能阻止（衝突）。」

美國國務院在一份聲明中譴責了這次暴力行動，呼籲各方立即停止敵對行動，停止任何可能使局勢惡化的言論或其他行動。