土耳其傳派兵約4000相助　阿塞拜疆否認

亞美尼亞與阿塞拜疆於納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）的軍事衝突在9月28日踏入第2天，傳已造成至少21死，數以百計的人受傷。亞美尼亞駐俄羅斯大使同日指，土耳其已派出約4,000名士兵支援阿塞拜疆。阿塞拜疆否認。

路透社28日報道，阿塞拜疆外交部長指，自戰鬥開始以來，已有6名阿塞拜疆人被殺，19人受傷。報道指，國際文傳電訊社（Interfax）引述亞美尼亞一名國防部代表稱，已有200名亞美尼亞人受傷。

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納戈爾諾—卡拉巴赫方面表示，當地再有15名士兵被殺。當地政府稱27日衝突開始當天，他們有16名軍人被殺，逾100人受傷。

土耳其已表示支持阿塞拜疆，國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）28日說：「亞美尼亞必須立即停止攻擊，遣返從國外帶來的僱傭軍和恐怖分子，並撤離阿塞拜疆的土地。」

路透社引述國際文傳電訊社稱，亞美尼亞駐俄羅斯大使28日指，土耳其已從敘利亞北部派出約4,000名士兵到阿塞拜疆。阿塞拜疆否認其事。