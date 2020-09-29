納卡地區衝突持續　聯合國召開緊急會議磋商

亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴克地區（Nagorno Karabakh）的衝突踏入第二天，據報已造成超過90人死亡。雙方未有停火的打算，亞美尼亞稱已做好長期戰爭的準備，聯合國為此事召開緊急會議磋商。

圖為9月28日，納卡地區一個樓房遭亞美尼亞與阿塞拜疆雙方砲火波及，被破壞的模樣。（Reuters）

亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區爆發衝突，自9月27日爆發衝突，當地迄今已超過95人死亡，包括9名阿塞拜疆平民及2名亞美尼亞平民。

聯合國安理會將在29日稍後召開緊急閉門會議商討納卡局勢，報道指是由德國和法國提出開會要求，並獲比利時、英國等國響應。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）分別與亞美尼亞和阿塞拜疆通電話，要求雙方即時停火。

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亞美尼亞指責土耳其派兵推動阿塞拜疆參與衝突，並稱已做好長期戰爭的準備。土耳其否認派兵，並稱是亞美尼亞佔領納卡地區為地區局勢帶來不穩。

俄羅斯克里姆林宮發表聲明，指事件已引起莫斯科及國際關注，呼籲雙方即時停火，並稱現時最重要是制止軍事衝突，而不是弄清楚誰對誰錯。