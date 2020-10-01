【美國大選辯論】全場插嘴似吵架　拜登：特朗普「丟美國的臉」

美國總統大選首場辯論在9月29日結束，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在30日回顧辯論期間表示，總統特朗普（Donald Trump）的表現「丟美國的臉」，令國家難堪。

圖為9月30日，拜登（Joe Biden）在賓夕法尼亞州匹茲堡車站演講。（Reuters）

拜登在30日出席俄亥俄州和賓夕法尼亞州的列車拉票活動，就29日的辯論大會表示，活動有如「拉響美國人的警鐘」。

拜登批評特朗普當日是為了爭吵、打斷別人說話和人身攻擊，並指儘管兩黨同意辯論大會規則，但特朗普仍然無視。

「或許我不應這樣說，但美國總統以他如此的行事方式，我想這只是在丟國家的臉。」「我希望美國人及一些未能決定投票予誰的人注意，到底是誰真正為他們的擔憂設想，為他們說話。」

拜登批評特朗普「沒有計劃，沒有任何想法」，去修補一個正在分裂和受傷害的國家。

↓重溫這場史上最混亂的美國總統大選辯論中的「精華片段」：

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特朗普在29日的辯論中，多次打斷拜登以及主持人華萊士（Chris Wallace）的發言，拜登及華萊士現場屢次表達不滿。因場面充斥無秩序的插嘴及各種爭拗，外界普遍認為29日的辯論是歷來最差的總統辯論。特朗普隨後抱怨自己當日實際是同時對上拜登與華萊士，呼喊不公平。