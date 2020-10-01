納瓦爾尼指控普京為中毒案幕後黑手　美國參議員促特朗普調查

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月懷疑遭落毒後，在德國接受治療並繼續留在當地，他接受媒體訪問時指控俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是中毒事件的幕後黑手，他又強調自己不害怕。

表明將返回俄羅斯

德國《明鏡周刊》10月1日刊出納瓦爾尼的訪問，他指控普京是中毒事件的幕後黑手，並稱「我會說普京就在這宗罪案的幕後，對於發生什麼事，我沒有其他版本。」他又說，自己將返回俄羅斯，「我現在的任務是保持無畏無懼，而我沒有害怕。」

納瓦爾尼又提到毒素開始發揮作用時對他的影響：「你沒有感到任何痛楚，但你知道自己正在死亡。」

美國參議員促特朗普調查

中毒事件也掀起外交風波，美國參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）共和黨籍主席里施（Jim Risch）與民主黨籍成員梅嫩德斯（Bob Menendez）30日去信總統特朗普（Donald Trump），要求他考慮是否出現俄羅斯政府用神經毒劑毒害納瓦爾尼的情況，路透社報道，這可能會使莫斯科遭受制裁。