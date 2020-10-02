法國及亞美尼亞指土耳其派遣敘利亞聖戰份子到納卡地區

阿塞拜疆及亞美尼亞在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）爆發衝突，多國連日介入調停，其中法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10月1日指，土耳其派遣敘利亞聖戰份子到納卡地區，形容此舉改變局勢。

馬克龍在布魯塞爾出席歐盟峰會前夕向傳媒表示，收到情報顯示敘利亞聖戰份子取道土耳其東南部的加濟安泰普省（Gaziantep），前往納卡地區進行任務。他認為這是一個非常嚴重的新事實，改變當地局勢。

土耳其否認指控，而愛麗舍宮（Elysée Palace）的聲明提到，馬克龍日前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putiin）通電話討論納卡局勢時，雙方就土耳其派遣敘利亞傭兵到當地感到憂慮。不過法國方面未有就有關問題提出證據，克里姆林宮沒有提及法國的指控，但俄羅斯外交部9月30日曾表示一批來自非法武裝組織的敘利亞及利比亞戰士被派到納卡地區。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）同日表示，現時的形勢比起兩國在2016年衝突更加嚴重，認為與1915年有150萬名亞美尼亞人遭土耳其屠殺的情況相似。他批評土耳其一直否認過去所作所為的同時，再一次走出種族滅絕之路，並指安卡拉派出數以萬計敘利亞傭兵到納卡，並有土耳其軍官指揮阿塞拜疆部隊。

帕希尼揚亦指，當局在首都埃里溫（Yerevan）附近省份擊落4架無人機，但沒有透露該批無人機的所屬來源。