加拿大法官稱要檢視證據　孟晚舟案押後　檢方：引渡聆訊非審判

加拿大法院9月28日起再度就中國電訊設備商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案進行引渡聽證會。孟晚舟的律師稱美方刪除一些可能對此案至關重要的文件，而控方則指這些證據不適用於引渡聆訊，不應把引渡裁決變成審訊。法院30日以考慮此事為由決定推遲判決，10月26日再開庭。

聆訊原定要舉行5天，不過現在於30日提前結束。孟晚舟的律師在溫哥華卑斯省高等法院出席為期3天的聽審時指控美方刪除部分或對案件至關重要的文件，稱孟晚舟2013年交予滙豐銀行的PowerPoint檔案資料應該包括在案件紀錄內。

加拿大檢控官弗雷特（Robert Frater）29日稱辯方嘗試把引渡聆訊變為一項審訊。他認為辯方想引入聆訊的資料，在引渡過程中是不相關及不可接受的。

他對加拿大首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）說，「你的職責是讓這法律行動嘗試保持直接和嚴密。你在這裏讓我尊敬的責任，是不讓這個法律行動變成一個審訊、不接受專家提出在美國制裁法的因果關係的證據；這會逼使我們提交相應的證據，以最大的敬意指出，您在您外行的議題上做出裁決。」

這一輪原定進行5天的聆訊提早結束。如法官在就被刪去證據進行檢視後，認為辯方最新指控合理，便會舉行另一輪聆訊，以釐清當中有爭議之處。外界預計法官10月底決定。

下一階段的引渡聆訊10月最後1周舉行，會傳召證人就加拿大拘捕孟晚舟時涉濫用程序作供。