特朗普確診前14天行程曝光　造勢演說到處飛　餘下活動改網上舉行

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。不過目前未知行程繁忙的特朗普何時「中招」，因此他確診前14天的行程成為外界關注焦點。

特朗普近兩周除了在白宮工作外，亦不斷前往美國多地參與總統大選集會。他9月18日至10月1日期間曾前往明尼蘇達州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州及佛羅里達州出席集會並發表演說。

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特朗普9月23日在白宮接見「豬灣事件」老兵，並與司法部長巴爾（William Barr）開會討論如何保護消費者免於社交媒體傷害。他25日在邁阿密（Miami）與拉丁裔美國人舉行圓桌會議，並在阿特蘭大（Atlanta）出席與黑人經濟有關的活動。

特朗普9月26日在白宮玫瑰花園宣布提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，同場有約200多人。他27日在白宮招待金星家庭（Gold Star Families），即陣亡將士的家屬。

特朗普行程中最引人關注的是在9月29日舉行的首場大選辯論。他與對手、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在俄亥俄州就六大主題展開辯論，2人在沒有戴口罩的情況下面對面較量。

至於特朗普宣布確診前一日的10月1日，他在新澤西州的「特朗普國家高爾夫球俱樂部」（Trump National Golf Club）主持籌款活動，並與支持者舉行圓桌會議，美國媒體引述消息人士報道，特朗普當時已顯得疲倦。

特朗普今次確診，距離11月3日的大選只有30多天時間，因此他之後會否繼續進行競選活動成為其中一個關注議題。他的競選經理施特平（Bill Stepien）發表聲明，指原定由特朗普出席的造勢活動將會暫時延期或改為網上舉行，不過副總統彭斯（Mike Pence）的活動則不受影響。