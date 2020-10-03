【特朗普確診】拜登夫婦對病毒呈陰性　呼籲大家戴口罩

美國總統特朗普（Donald Trump）10月1日證實感染新型冠狀病毒（COVID-19），因此日前曾與他進行大選辯論的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的身體狀況引起外界關注。拜登在2日表示自己與妻子都沒確診，同時呼籲民眾保持抗疫措施。

拜登2日於Twitter宣布自己和妻子對新型冠狀病毒的檢測結果為陰性，他感謝大家的關心，並希望大家以此為鑑，強調每個人仍要戴口罩、保持社交距離和洗手。

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

​​​​特朗普1日宣布自己和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）確診後，拜登2日表示，他與妻子祝願特朗普夫婦可以早日痊癒，稱繼續為總統和他的家人的健康和安全祈禱。

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特朗普確診事件引起白宮官員健康的關注，除了他和梅拉尼婭外，曾與特朗普一同乘搭空軍一號專機到出席總統候選人辯論的白宮高級顧問希克斯（Hope Hicks）亦證實中招，不過白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）強調其他主要官員對病毒呈陰性反應。另外共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在9月30日確診。

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