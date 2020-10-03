【特朗普確診】特朗普入院前拍片　自稱狀態還好但難掩疲態

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日在Twitter上透露自己和夫人的新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測呈陽性。白宮其後表示，特朗普接受醫生建議，決定從白宮轉到馬里蘭州（Maryland）的沃爾特・里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Military Medical Center）的特別病房留院數天。他起行前發布影片，看來難掩疲倦。

特朗普10月2日晚在Twitter上發布他確診後的第一條影片。影片中，特朗普說：「我要感謝所有人的大力支持，我將前往沃爾特里德醫院。我想我狀態還好，但我們必須確保一切都順利。」

白宮新聞發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）說，「特朗普總統目前情緒良好，症狀温和，一整天都在工作。在醫生建議下，接下來幾天，特朗普將在沃爾特里德醫院的總統辦公室工作。」

美國白宮醫生針對美國總統特朗普以及第一夫人目前的情況發聲明稱，特朗普總統在完成與治療相關的輸液後，除感到疲倦外，目前精神狀況良好。而第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），僅表現出新冠肺炎輕微症狀，如輕度咳嗽和頭痛。

美媒稱，特朗普沒有參加2日中午舉行的討論如何支持新冠易感老人電話會議，而是授權副總統彭斯（Mike Pence）主持會議。

美國有線新聞網（CNN）稱，特朗普2日下午6時06分從白宮住所走出來，登上海軍陸戰隊一號直升機。他穿着西裝戴着口罩向媒體揮手致意，但沒有像往常一樣停下來發表講話。