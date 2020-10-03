【特朗普確診】「白宮群組」23人確診　競選經理與高級顧問等染疫

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美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，美國媒體記者3日公布一份名單，指特朗普群組目前有23人確診。

公共廣播公司（PBS）記者德雅爾丹（Lisa Desjardins）3日在Twitter上指，涉及「白宮群組」23人在檢測中對病毒呈陽性反應，除了特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）外，受感染的人還有特朗普的競選經理施特平（Bill Stepien）、其高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）、參議員邁克李（Mike Lee）、參議員蒂利（Thom Tillis）、巴雷特母校聖母大學（University of Notre Dame）的校長詹金斯（John Jenkins）、共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）和3名白宮記者。

特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子拉臘（Lara Trump）同日在Instagram稱，她與丈夫的檢測結果均呈陰性反應。

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俄亥俄州克利夫蘭市（Cleveland）9月29日舉行首場總統辯論。德雅爾丹稱，負責這場辯論的工作人員中，亦有11人染疫。

▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：

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