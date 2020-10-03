【特朗普確診】「白宮群組」23人確診　競選經理與高級顧問等染疫

美國總統特朗普（Donald Trump）10月2日公布自己確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，美國媒體記者3日公布一份名單，指特朗普群組目前有23人確診。

公共廣播公司（PBS）記者德雅爾丹（Lisa Desjardins）3日在Twitter上指，涉及「白宮群組」23人在檢測中對病毒呈陽性反應，除了特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）外，受感染的人還有特朗普的競選經理施特平（Bill Stepien）、其高級顧問希克斯（Hope Hicks）、白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）、參議員邁克李（Mike Lee）、參議員蒂利（Thom Tillis）、巴雷特母校聖母大學（University of Notre Dame）的校長詹金斯（John Jenkins）、共和黨全國代表大會主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）和3名白宮記者。

23 POSITIVE COVID TESTS:



1+2. President & Melania Trump

3. Bill Stepien, Trump campaign mgr

4. Hope Hicks

5. Kellyanne Conway

6. Sen. Mike Lee

7. Sen. Thom Tillis

8. Ronna McDaniel

9. Notre Dame Pres. Jenkins

10-12. Three WH reporters

13-23. Eleven staffers frm Cleveland debate — Lisa Desjardins (@LisaDNews) October 3, 2020

特朗普次子埃里克（Eric Trump）的妻子拉臘（Lara Trump）同日在Instagram稱，她與丈夫的檢測結果均呈陰性反應。

在 Instagram 查看這則貼文 🤍 Lara Trump（@laraleatrump）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 2 日 下午 6:51 張貼

俄亥俄州克利夫蘭市（Cleveland）9月29日舉行首場總統辯論。德雅爾丹稱，負責這場辯論的工作人員中，亦有11人染疫。

▼美國總統特朗普提名聯邦上訴法院巴雷特出任最高法院法官，懷疑在活動中太多人沒有做足防疫措施，導致出現疑似感染群組。請點擊放大觀看：