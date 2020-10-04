特朗普發布影片：未來數天會是「真正試煉」

美國總統特朗普（Donald Trump）確診新型冠狀病毒（COVID-19），目前正在軍方醫院接受治療。他在10月3日於Twitter上載錄影講話，稱自己現時情況良好，指未來數天才是「真正試煉」，但表示有信心很快可以回復正常工作。

特朗普發表長約4分鐘的錄影講話，他穿上西裝但沒有一如以往戴上領帶，臉上仍有倦意。他首先感謝醫護人員的照料，稱自己入院時感到不適，但情況已經有改善。

他強調自己仍要帶領國家步向強大，因此希望可以盡快恢復工作，並希望完成競選工程。

特朗普稱會為美國甚至全球消滅疫情，又稱世上有不少針對疫情的療法，就像「從上天而來的奇迹」，而自己接受療程後，情況開始好轉，但認為在未來數天才是真正試煉。

他亦再次感謝大家的支持，特別是美國民眾不分政黨地支持，因此他非常感激和不會忘記。特朗普亦感謝全球多國領袖的慰問，並稱自己本應可以留在白宮隔離和不會見任何人，但指這是美國，自己身為領袖需要站在前線解決問題，他亦做不到隨遇而安。

至於同樣確診的第一夫人梅拉尼婭的情況，特朗普稱對方情況亦不錯，因此期望在未來數天可以取得理想成果。