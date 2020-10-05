中芯國際證實遭美國制裁　已與華府展開初步交流

中國晶片製造企業中芯國際10月4日發表公吿，證實受到美國商務部制裁，部分供應商要先申請出口許可證才能向該公司供貨，又指正與美國當局商討。

中芯國際在香港交易所的公吿稱，經過多日與供應商進行詢問和討論後，公司知悉美國商務部工業與安全局 （Bureau of Industry and Security），已根據美國出口管制條例向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

中芯國際表示，針對該出口限制，公司與美國當局已展開初步交流，且將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通；公司正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響，強調基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於該公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。

中芯國際重申，公司一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

據外電報道，美國商務部曾於9月25日向企業致函，指出向中芯出口的產品，會引致不可接受的風險並有可能為軍事用途，反映出美國政府可能會切斷中芯取得關鍵美國軟件及半導體設備供應。中芯則於9月26日表示尚未收到新的制裁行動，會密切留意事態發展，同時重申與中國軍方並無關係。