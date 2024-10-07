2024諾貝爾獎今起頒發　金獎牌珍貴無價　為何昔日有人拼命溶解？

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）會在10月7日至14日之間陸續公布，其中諾貝爾醫學獎得主會在香港時間10月7日下午5時30分揭曉。得獎者會在年底獲頒發18K金獎牌，它是科學界殿堂級最高榮譽，不少人窮盡一生精力也得不到，故此得獎者都珍而重之。不過在1943年，竟然有人設法要溶解它。



四名「忍痛毀牌」的諾貝爾獎得主，分別是勞厄（Max Von Laue）、博爾（Niels Bohr）、弗蘭克（James Franck）和海韋西（George de Hevesy）。首三人先後在1914年、1922年和1925年獲得物理學獎，海韋西則是1943年化學獎得主。他們發生在二戰時期的驚險故事，如今聽來仍教人捏一把汗。

自納粹德國1933年起成立以來，位於哥本哈根的Institute of Theoretical Physics一直是德國猶太裔物理學家的「避難所」。這也是丹麥物理學家博爾效力的研究所。公開反納粹的勞厄及猶太裔的弗蘭克獲獎後，便將獎牌送去博爾所在的研究所，以免被德國政府充公。

丹麥物理學家博爾在1922年獲得諾貝爾物理學獎。（Getty）

納粹政府1940年4月佔領丹麥後，「避難所」不再安全。由於當時私運黃金離開德國是違法行為，兩枚留在研究室的獎牌頓成眾人的「催命符」，因為獎牌印有得獎者姓名，是犯法的鐵證。

博爾須在數小時甚至數分鐘內想出解決辦法。同事海韋西當時決定溶解獎牌。當納粹的鐵蹄踩在哥本哈根的街上，海韋西正忙着溶解獎牌。這不是容易的工作，因為黃金是惰性金屬，難以溶解。

匈牙利放射化學家海韋西1944年11月11日在瑞典斯德哥爾摩大學的實驗室工作。（Getty）

海韋西處理獎牌用的是王水（Aqua regia）。這是由濃硝酸和濃鹽酸按1:3比例混合而成的溶液，具有溶解黃金及其他惰性金屬的能力。不過溶解過程依舊緩慢，幸好隨着時間過去，獎牌和王水最終化成橙色的液體。

納粹人員其後進入研究室搜查，但未對這瓶盛載橙色液體的燒杯存疑。海韋西二戰結束後回到研究所時，發現燒杯原封不動。

海韋西大約在1950年1月時將獎牌化成的粗金屬送回瑞典皇家科學院（Swedish Academy）。諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）其後以此重製獎牌，並在1952年重新頒發給勞厄和弗蘭克。