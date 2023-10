諾貝爾獎｜是誰決定女性的薪金？哈佛教授戈爾丁奪經濟學最高殊榮

2023年諾貝爾經濟學獎(The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)在10月9日公布,由哈佛教授戈爾丁(Claudia Goldin)獲得,以表揚其以系統性的研究,分析女性在過去200年來在職場上的表現,和與男性的收入差異成因。



在全球勞動力市場中,女性的比例持續偏低,即使工作,女性的收入亦普遍低於男性。戈爾丁(Claudia Goldin)決定深入研究,翻查檔案收集了美國200多年的數據,證明了收入和就業的性別差異,是如何以隨着時間的推移而發生變化。

戈爾丁研究表明,在美國過去200年裏,女性參與勞動力市場的情況並沒有呈上升趨勢,而是形成了一條U型曲線。已婚婦女在勞動市場參與率隨着19世紀初農業社會轉營工業社會而下降,但隨着20世紀初服務業的發展又開始上升。戈爾丁將這一模式解釋為社會結構變化,及婦女在家庭責任的規範演變結果。

圖為男女收入差的示意圖,女性會因生育而出現與收入差距。(諾貝爾獎)

在20世紀,女性的教育水平不斷提高,在大多高收入的國家,女性教育水平高於男性。戈爾丁證明,避孕藥的使用為女性在職場提供了新的機會,從而為加速女性投入勞動市場發揮重要作用。

然而在很長一段時間裏,男女之間的收入差距卻沒有縮小。戈爾丁認為,部分原因在於影響女性的決定是在相對年輕的時候做出的。如果年輕女性的期望是由上一代人的經驗形成,例如她們的母親在孩子長大成人後才回去工作,那麼發展就會很緩慢。

從歷史上看,男女收入差距的很大一部分可以用教育和職業選擇的差異來解釋。然而,戈爾丁已經證明,現在這種收入差距的大部分是從事相同職業的女性與女性之間的差距,而且這種差距主要是隨着第一個孩子的出生而產生的。

女性在決定未來方向時,會受到前人,亦即是母親的影響。(諾貝爾獎)

從歷史上看,男女收入差距的大部分原因是教育和職業選擇不同。然而,戈爾丁證明,現在這種收入差距的大部分是從事相同職業的女性之間的差距,而且這種差距主要是隨着第一個孩子的出生而產生的。這打破了男女間職場的迷思與舊式思維,對未來研究女性在職場上的發展及解決障礙提供了方向。

