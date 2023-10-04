諾貝爾獎｜點亮QLED電視　三名科學家製出量子點共享化學獎殊榮

2023年諾貝爾化學獎（Nobel Prize in Chemistry）10月4日公布，得主為巴温迪（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louise E. Brus）和埃基莫夫（Alexei I. Ekimov），以表揚他們成功製造出量子點（Quantum Dot），為量子應用奠下重要基礎。



今天電視機已經愈來愈漂亮，走進家電店，你會看見最新款的QLED電視。QLED電視不論色彩和亮度都非常驚艷，而且不易發生如OLED的屏幕燒烘。QLED的中文名稱是量子點顯示器，這個「量子點」就是今天諾貝爾化學獎得獎的發明。

在納米技術下，量子點的不同顏色。（諾貝爾獎）

量子是世上最微細的東西之一，物理學家很早已發現了量子的存在，他們知道量子的顏色取決於它們的大小。但由於量子實在太細，以當年的技術要複製納米級的量子不可能的事，量子的應用在物理學上一度出現了阻滯。

來到20世紀80年代初，化學家來到了量子前。埃基莫夫成功地利用氯化銅的納米粒子，改變玻璃的顏色，他示範了透過改變粒子的大小，改變玻璃的顏色。數年後，布魯斯成功證明在流體中自由懸浮的粒子，同樣可以產生相同改變顏色的效應。這些都成為了量子點的理論基礎。

來到1993年，麻省理工學院巴温迪教授領導的團隊，成功合成出大小均一的量子點。這高品質的量子點製造技術後來被廣泛應用，成為今天所有量子點技術的基礎。

量子點在今除了應用在QLED屏幕外，還可應用在LED燈光，提供細微的光線變化。生物化學家和醫生可以使用量子點對生物組織進行成像，量子電技術讓人們可以在最微細的點上點出一點光，為量子應用打開了大門。

瑞典皇家科學院提早泄露名單

在正式得獎名單公布前，瑞典《每日新聞報》（Dagens Nyheter，DN）報道指瑞典皇家科學院在一份郵件中「不小心」泄漏了化學獎得獎者的名字。儘管科學院急澄清指這「並非最後決定」，不過最後還是這三人得獎。

2022年諾貝爾化學獎得主

2022年的諾貝爾化學獎的得主，分別由美國化學家貝爾托齊（Carolyn R. Bertozzi）、丹麥化學家梅爾達爾（Morten Meldal）及美國化學家沙普利斯（K. Barry Sharpless）獲得。以表揚他們發明並讓「點擊化學」發揚光大，把化學合成提升至新境界。

諾貝爾文學獎、和平獎等尚未公布，時間表如下：

● 文學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月5日下午1時（香港時間10月5日下午7時）公布

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布