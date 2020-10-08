特朗普：染疫是因禍得福　將讓民眾免費獲得同樣治療

美國總統特朗普（Donald Trump）10月7日在出院後發布的首段影片中表示，感染「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）是「上帝的恩賜」，形容這是「因禍得福」。

美國總統特朗普因感染新冠肺炎從10月2日晚開始住院。10月5日傍晚，特朗普出院並返回白宮。（AP）

據路透社報道，美國總統特朗普10月7日在出院後發布的首段影片中表示，感染新冠病毒是「上帝的恩賜」，讓他得以接受實驗性治療，特朗普誓言將讓所有美國人免費接受這種實驗性治療。

特朗普反覆強調，他從新冠病毒引起的新冠肺炎中恢復，到目前為止感覺非常好。他說：「我認為我被感染是上帝的恩賜。這是因禍得福。」

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

特朗補充說，他使用的藥物來自美國生物技術公司再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals Inc），該公司讓他親身體驗了該藥物的效果。

特朗普說：「我想把我得到的東西給你們。我要讓它（實驗性治療）免費。」

在特朗普發表影片講話之前，白宮稱74歲的特朗普10月7日已經回到橢圓形辦公室，聽取有關經濟刺激計劃和颶風「德爾塔」（ Delta）的簡報。兩天前，特朗普剛剛從沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed military hospital）出院。

一名白宮官員說，特朗普從玫瑰園進入白宮是為了避免穿過白宮走廊，避免讓其他人接觸到冠狀病毒。

白宮辦公廳主任梅多斯（Mark Meadows）身穿個人防護服向特朗普匯報情況時說，白宮對進入橢圓形辦公室的權限實施極其嚴格的限制。

顧問們表示，儘管特朗普身患疾病，但他一直在想方設法讓自己的競選訊息傳播出去，並在競爭激烈的州削弱民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的領先地位。特朗普的影片訊息似乎是朝着這個方向邁出的一步。

顧問們說，特朗普正在考慮10月8日向資深選民發表演講。