美國大選2020｜福奇被特朗普擺上枱　堅守政治中立避不過捲進旋渦

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）一直被視為是美國對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的靈魂人物。他實事求是而且敢於「說真相」的作風贏得美國人的掌聲。不過身為科學家的他，卻無可奈何捲進政治旋渦。 總統特朗普（Donald Trump）競選陣營近日發布宣傳短片，引用福奇的說話，卻被指斷章取義，扭曲成為對特朗普的讚賞。即使福奇開腔澄清，但也無法避免成為大選的兩黨陣營爭相拉攏的對象。

特朗普陣營上周發布宣傳影片，以特朗普的抗疫成果作為主打。短片加插福奇3月時所說的一句說話：「我不能想像……有任何人可以做得更多。」因為剪接的問題，聽來福奇是讚揚特朗普抗疫手法，不過福奇實際所指的是聯邦政府普遍的反應。

福奇不時唱反調 辣㷫特朗普

福奇和特朗普不時出現意見分歧，乃是眾所周知的事實。福奇雖然盡量避免公開批評總統，但仍然流露出對特朗普應付疫情手法的不滿。

直到近日白宮玫瑰園爆發群組感染，福奇直言白宮舉辦了一場「超級傳播者活動」。特朗普確診後不足兩周再舉辦競選活動，也引起福奇擔憂，形容是「自找麻煩」。福奇的直言不諱想必使到特朗普不怎麼高興。

圖為2020年5月15日，美國總統特朗普和國家過敏症和傳染病研究所所長福奇於白宮玫瑰園出席記者會，講解研發疫苗進展。（Getty）

美國人信任福奇 兩邊陣營爭相拉攏

大選近了，特朗普陣營作出如此舉動也不難理解。凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）9月進行的民調顯示，68%的受訪美國人對福奇有相當的信任，認為他能夠提供有關疫情的可靠資訊，反觀特朗普的信任度只有40%，至於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則有52%。

其實不但是特朗普，連拜登也極力拉攏福奇。拜登將福奇對疫情的看法視為「真理」，促請州長「聽福奇說」。民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）上周出席辯論時也稱，對於是否接種疫苗將參考福奇的意見。

身為科學家兼且是公僕，福奇堅守「政治中立」的原則，不願成為任何政黨的棋子，「在我近五十年的公僕生涯，我從來未公開支持任何一位政治候選人」。他也表明，不論大選結果如何，將願意留任，「不管誰出任總統，我不會從疫情一走了之。」只是美國政治現今「一番說話兩種解讀」的現象，讓福奇無奈捲進政治旋渦。