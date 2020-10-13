巴雷特將面對怎樣的質問？　美國最高法院大法官聽證會四大看點

美國最高法院大法官提名一連四日舉行的聽證會在10月12日正式開始。巴雷特（Amy Coney Barrett）於首日聽證會承諾會忠誠及公正地為美國人履行職責。 參議員質詢環節會在13日開始，以下是一些預料觸及的四大看點。

圖為10月12日，巴雷特前往參議院司法委員會出席聽證會。（Reuters）

總統大選應否避席

特朗普（Donald Trump）不諱言表明他希望趕及在11月3日大選前委任新大法官，是為了可能出現的大選結果爭拗，指大選「要由最高法院作出最終裁決」。

民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求巴雷特保證會在相關裁決中避席，因為特朗普的任命具針對大選的政治目的。外界相信與大選的話題將成為質詢環節中的一個重要焦點。

推翻奧巴馬醫保

巴雷特在2017年曾撰寫文章，批評最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）2012年在維護奧巴馬醫保上的法律解釋。民主黨認為巴雷特擔任最高法院法官後，會如共和黨所願推翻奧巴馬醫保。

有關奧巴馬醫保涉嫌違憲聆訊將於11月10日，即總統大選後一星期後在最高法院開庭。民主黨批評共和黨急於提名大法官別有用心，這項議題相信亦會成為未來數天質詢中的焦點之一。

圖為10月12日，巴雷特在參議院司法委員會聽證會上宣誓。（Reuters）

推翻女性墮胎權判決

羅訴韋德案是美國著名的墮胎權判決，但巴雷特過去曾多次表明反對墮胎，包括她2006年在聖母大學任教時，曾公開簽名支持一個反對墮胎的報章廣告。

加上巴雷特是一名天主教徒，外界憂慮她會重新解釋羅訴韋德案並推翻女性墮胎權，一些反墮胎的宗教團體已將巴雷特的提名視為重大勝利。

宗教信仰

外界亦相信民主黨會就巴雷特的信仰問題，質問信仰會否影響她的判決。巴雷特是美國小型天主教團體「讚美的子民」（People of Praise）的成員，該團體以保守宗教思想著稱，包括反墮胎、傾向父權主義及主張只有異性才可發生性行為等，外界擔憂相關的思想會影響如同性戀LGBT案件的判決。

不過有指民主黨不會在宗教問題上過於深入，以避免遭受共和黨「針對天主教」的批評。