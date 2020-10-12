美國最高法院大法官聽證會12日展開　巴雷特將接受質詢

美國參議院就最高法院大法官提名舉行為期4天的聽證會預定10月12日稍後時間展開。獲總統特朗普（Donald Trump）提名的保守派法官巴雷特（Amy Coney Barrett）將在參議院介紹自己為何勝任，及接受議員質詢。

圖為10月9日，國會參議院聽證會舉行場地。巴雷特（Amy Coney Barrett）將在此接受提名確認前的質詢。（Reuters）

霍士新聞（Fox News）報道，根據取得的講稿副本，巴雷特將會說明她對法治理念，說明法院對執行法治負有至關重要的責任，但「法院目的不是解決每個問題，也不是解決人民生活中的每一個錯誤。」巴雷特認為，須由人民選舉產生並對人民負責的政治部門作出政策決定和價值判斷。

同時，巴雷特亦會趁此機會，感謝其已故導師、聯邦最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Scalia），表示斯卡利亞不僅教會她法律，還有他「堅定且無所畏懼的信念」。巴雷特稱在自己從事法律職業時，決心保持同樣的觀點。

外界相信，巴雷特將面對民主黨議員的強力質詢，特別是圍繞墮胎及前總統奧巴馬（Barack Obama）的醫保問題。路透社引述共和黨的司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，委員會預期會在10月22日投票，參議院投票亦預定會在10月底舉行。