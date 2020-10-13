C朗拿度確診新冠肺炎展開隔離　日前曾與葡萄牙多名隊友聚餐

葡萄牙足球協會10月13日證實，效力意甲球會祖雲達斯的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）確診感染新冠肺炎（COVID-19），他目前並無出現病徵，正接受隔離，將錯過與瑞典對陣的國家隊賽事。 C朗拿度在社交網站的帖文顯示，他日前曾與葡萄牙國家隊多名隊友聚餐，但葡萄牙足協稱，其他隊友接受病毒檢測的結果均為陰性，他們可出戰10月14日對瑞典的比賽。

葡萄牙足協10月13日在官方網站公布C朗拿度（Cristiano Ronaldo）確診的消息（網站截圖）

離隊隔離中

葡萄牙足協稱，C朗拿度目前身體狀況良好，並無病徵，他已經離開國家隊集訓並接受隔離中，將錯過歐國聯（UEFA Nations League）葡萄牙對戰瑞典的比賽。多間媒體報道，C朗拿度也很有可能會錯過10月17日祖雲達斯在意甲對陣克羅托內（Crotone）的賽事。

該足協又表示，葡萄牙國家隊其餘隊員在10月13日早上接受病毒檢測，結果均為陰性，他們將可以出戰10月14日對瑞典的比賽，該賽事在葡萄牙首都里斯本（Lisbon）舉行。

但C朗拿度10月12日在社交網站上傳照片，相內他與其他葡萄牙國家隊成員一同聚餐，圖中包括目前效力葡超球會波圖的比比（Pepe）等人。

現年35歲的C朗拿度之前曾在10月11日上陣對法國的比賽，他又有在10月7日葡萄牙與西班牙的友賽出場。

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