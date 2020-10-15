美國大選2020｜迄今至少15位億萬富翁　捐款阻止特朗普連任

美國大選2020快將進入直路之際，反對現任總統特朗普（Donald Trump）連任的陣營也在加快動作。美國億萬富翁紛紛自掏腰包，給共和黨人創立的、反對特朗普連任的林肯計劃（Lincoln Project）捐款。

10月12日，特朗普總統在奧蘭多桑福德國際機場的競選集會上發表講話。(AP)

據《福布斯》雜誌（Forbes）10月15日報道，近期，至少有8位美國的億萬富翁富翁hi9配偶給林肯計劃（Lincoln Project）捐款，以試圖阻止特朗普在11月當選。截止目前，至少有15位美國億萬富翁向林肯計劃捐款。

林肯計劃向美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）呈交的捐款記錄顯示，近期最大的一筆捐款來自石油巨頭蓋提家族中的蓋蒂（Gordon Getty），他上個月捐了100萬美元。據美國媒體Axios報道，林肯計劃在7至9月共籌集3,940萬美元。

按法例規定，個人在每個競選周期向總統競選團隊捐款的最高限額是5,600美元，但是向「林肯計劃」這樣的超級政治行動委員會（Super PACs）捐款是不設上限的。