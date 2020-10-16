美國大選2020｜特朗普競選團隊分享拜登黑材料　遭Twitter禁言

美國大選2020舉行在即，網上平台成為其中一個爭取選民支持的重要平台，不過總統特朗普（Donald Trump）競選團隊的Twitter帳戶在10月15日則因為涉嫌違反使用守則而一度被禁言。

特朗普競選團隊在14日於Twitter公開一段短片，內容提到《紐約郵報》（New York Post）的報道，該報聲稱取得關於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）與烏克蘭能源公司生意往來細節，並指拜登曾與該公司的顧問會面。

短片以「拜登是個長年剝削國家的騙子」為題，但Twitter指該片段違反防止公開私人資料的規則，稱特朗普團隊須刪除涉事帖文才可繼續留言，而有份轉載的麥肯納尼（Kayleigh McEnany）亦同樣被限制留言。另一社交平台Facebook同日亦限制用戶散播《紐約郵報》的報道。

對於Twitter的舉動，特朗普揚言最終可能會引來一場大官非，並稱或會發生他不希望見到的嚴重情況。他的共和黨友、參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsay Graham）及參議員克魯茲（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）表示有意傳召Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）就事件作供。