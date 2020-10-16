NBA火箭總經理莫雷傳以個人理由辭職

美國傳媒10月15日引述消息人士報道，NBA球隊侯斯頓火箭（Houston Rockets）總經理莫雷（Daryl Morey）以個人理由辭職。

莫雷離任的消息最先由ESPN報道，消息人士透露，火箭在西岸準決賽不敵洛杉磯湖人（LA Lakers）後，他向班主費迪達（Tilman Fertitta）表達呈辭的意願，雙方隨後在不公開的情況下達成「分手協議」，結束莫雷與火箭13個年頭的賓主關係。

消息人士指，莫雷會暫時留任顧問一職，直到聘請到新教練為止。另外球隊亦計劃由營運副總裁斯通（Rafael Stone）及執行副總裁Eli Witus分別出任總經理及副總經理。

莫雷去年10月在Twitter發表支持香港示威者的言論，因而引起中國不滿，央視停播NBA賽事，直到最近才恢復轉播季後賽餘下賽事。

NBA總裁施華（Adam Silver）2月時曾表示，莫雷事件導致NBA承受「極大的」財政損失，估計失去中國市場4億美元的利潤。

莫雷在2007年出任火箭總經理，在他領導的13年期間，球隊錄得常規賽第二佳成績，而且在最近八個球季都是季後賽常客。即使火箭與總冠軍無緣，但莫雷簽入夏登（James Harden）、韋斯保克（Russell Westbrook）、基斯保羅（Chris Paul）等球星都成為一時焦點。