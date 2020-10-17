新西蘭大選現「紅海」　阿德恩率領工黨大勝可單獨執政

新西蘭10月17日舉行大選，現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）率領的工黨大勝，預料可在國會取得過半的64個議席，單獨執政。當地傳媒形容選舉結果是一片「紅海」（紅色為工黨代表顏色）。阿德恩表示，工黨已贏得授權再次去領導國家，她稱「新西蘭向工黨表達了近50年來最大的支持」。

得票率近半料取64席

阿德恩稱「我們不會把你們的支持視作必然，我承諾我們是為每一個新西蘭人而執政的政黨。」

《新西蘭先驅報》報道，工黨得票率為近半的49.1%，在野國家黨（National Party）26.8%，綠黨7.6%，新西蘭行動黨（ACT）8.0%。預料工黨會在國會120個議席中取得64席，而國家黨會取得35席。

政黨若要單獨執政，最少要在國會取得61席。這是自1996年以來，新西蘭首次有政黨在國會取得足夠議席、符合單獨執政的資格。

工黨目前得票率較上屆2017年的37%大有增長，在開票集會現場，工黨支持者歡呼鼓掌。至於在野國家黨則有危機，目前得票率較上屆的44%大幅縮減。

國家黨黨魁柯林斯（Judith Collins）表示，她已致電阿德恩，恭賀工黨取得卓越的成績。她稱：「我們一直都知道它（選舉）會很艱難。」她感謝所有支持者，指國家黨會用時間來反省，他們會審視表現並改變；經過是次落敗後，國家黨會以更強、更紀律嚴明及更團結的姿態出現。新西蘭國家廣播電台（RNZ）17日報道，柯林斯似乎會繼續擔任黨魁。