新西蘭大選10月17日投票　民調：工黨將需與綠黨合組政府

新西蘭10月17日舉行大選，該國媒體10月15日公布一項民意調查結果，並指由現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）領導的執政工黨將需要依靠綠黨組建聯合政府。

新西蘭電視台（TVNZ）發布1 NEWS Colmar Brunton在15日發布的民調結果，工黨（Labour Party）支持率為46%（增1個百分點），領先於其他黨；綠黨（Green Party）則有8%（增2個百分點），排名第3，兩黨加起來足以組建政府。排第2的是國家黨（National Party），其支持率是31%（跌1個百分點）。

與上周相比，國家黨與工黨的支持率均減少1百分點，而綠黨的支持率則創2017年以來新高，上升2個百分點。行動黨（ACT）則與上周一樣，維持在8%。而優先黨（NZF）僅為3%。

阿德恩16日出席新西蘭廣播電台（RNZ）節目Morning Report時稱，自己的政府在過去3年一直在進步，她為政府在氣候變化、水資源與教育方面的工作感到驕傲。不過她亦表示，一個更簡單的政府意味着該國從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中更快地恢復。新西蘭中文先驅網指，她在暗示如果可以單獨執政會更好。