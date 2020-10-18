【新冠肺炎】歐洲疫情持續　單日確診個案突破15萬宗

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反彈，當地日前首度錄得10萬宗確診個案後，在10月16日更首度出現單日15萬宗新確診的情況。其中法國在17日亦錄得單日確診新高。

路透社報道指，全球在16日首次單日增加超過40萬宗新病例，而歐洲整體的新增個案比美國、巴西及印度加起來為多，當中有大約一半個案來自英國、法國、俄羅斯、荷蘭、德國及西班牙。

法國衛生部門17日指，當地在過去24小時新增32,427宗新病例，是繼16日後，再次打破單日新高。法國在過去7天錄得超過14萬宗病例，超出當地3至5月封城時總共13.2萬宗個案。

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目前法國共有近87萬人確診、超過3.3萬人不治，總統馬克龍（Emmmanuel Macron）宣布巴黎等大城市在17日起宵禁，估計全國有大約三分一人口受影響。

除了法國，新一輪疫情對歐洲各國政府的防疫措施帶來極大考驗。英國推出疫情級別風險管理，按照情況實施不同限制措施；而在17日打破單日紀錄7830宗的德國，即使以歐洲標準而言，德國的傳染及死亡率屬較低，但總理默克爾（Angela Merkel）強調民眾不可大意，警告情況持續或導致當地可能每日會有1.92萬人受感染。